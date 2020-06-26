«Ливерпуль» — первый по количеству титулов среди английских клубов

«Ливерпуль», 26 июня оформивший чемпионство Англии сезона-2019/2020, стал безоговорочным лидером страны по числу завоеванных трофеев.

Как передает Sport24, кроме 19 чемпионских титулов, на счету «красных» семь Кубков Англии, восемь Кубков лиги и девять трофеев на международной арене (43).

Таким образом, мерсисайдцы оставили позади «Манчестер Юнайтед», в активе которого 42 трофея, — за свою историю «красные дьяволы» завоевали 20 чемпионских титулов, 12 Кубков Англии, пять Кубков лиги и пять еврокубков.

Ранее Бенитес отреагировал на чемпионство «Ливерпуля».