Джеррард высказался о долгожданном чемпионстве «Ливерпуля»

Бывший капитан «Ливерпуля», легенда «красных» Стивен Джеррард поздравил мерсисайдцев с первым за 30 лет чемпионством.

Стоит отметить, что сам англичанин так и не смог завоевать золотую медаль АПЛ.

«Поздравляю всех членов «Ливерпуля» с победой в чемпионате Англии! Это поистине невероятное достижение от фантастической команды из игроков высочайшего уровня во главе с тренером мирового класса и тренерским штабом. Особого упоминания заслуживает компания — владелец клуба Fenway Sports Group и их поддержка... И, конечно же, самое главное — поклонники «красных», которые ждали этого дня 30 лет.

Да начнется вечеринка!» — оставил Джеррард пост у себя в Instagram-аккаунте.

Ранее Клопп заплакал после победы «Ливерпуля» в чемпионате Англии.