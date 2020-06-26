Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством в сезоне-2019/20, передает «Чемпионат».

Стоит отметить, что мерсисайдцы взяли золото благодаря проигрышу «горожан» в матче 31-го тура АПЛ против «Челси» (1:2).

«Хочется поздравить «Ливерпуль». Великолепный сезон в их исполнении! Мы будем стараться сократить отрыв, потому что 20 очков — это очень много. В этот раз мы играли не так стабильно, а «Ливерпуль» после победы в Лиге чемпионов обрел уверенность и каждый тур играл как последний.

Мы же начинаем готовиться к следующему матчу. Впереди два турнира и, что самое важное, у нас есть возможность выиграть все кубковые соревнования в нынешнем сезоне», — заявил испанец в послематчевом интервью.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «Манчестер Сити» поздравил «Ливерпуль» с золотом АПЛ.