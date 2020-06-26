Клопп заплакал после победы «Ливерпуля» в чемпионате Англии

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от досрочного чемпионства команды в чемпионате Англии.

«Красные» взяли золотые медали первенства благодаря потере очков «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2). Таким образом, подопечные Клоппа стали недосягаемы для соперников.

«Это невероятно. Зная, насколько Кенни Далглиш поддерживал нас, это золото для него. Он ждал 30 лет... Это чемпионство также для Стивена Джеррарда. Парни вами восхищаются, и благодаря великой истории клуба команду легко мотивировать.

Вчерашняя игра против «Кристал Пэлас» (4:0) дала мне ощущение того, что у нас все будет хорошо, а сегодняшняя — фанатам. Верю, что вы остаетесь дома, нам приятно стать чемпионами для вас. Пандемия COVID-19 еще не закончилась, и мы смотрели за игрой вместе в отеле, а теперь будем наслаждаться моментом... Знаю, что людям непросто, однако мы не могли сдерживать чувств и будем наслаждаться этим с нашими болельщиками, когда сможем», — приводит слова не сдерживающего слез немца «Би-Би-Си».

Ранее «Челси» победил «Манчестер Сити» в центральном матче 31-го тура АПЛ.