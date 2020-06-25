«Ливерпуль» — чемпион Англии сезона-2019/2020
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«Ливерпуль» стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2019/2020.
«Красные» взяли золотые медали первенства благодаря потере очков ближайшего преследователя «Манчестер Сити» в матче с «Челси» (1:2). Таким образом, подопечные Юргена Клоппа стали недосягаемы для соперников.
Стоит отметить, что в 31 туре чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 86 очков.
Ранее «Бернли» дома обыграл «Уотфорд» в матче 31-го тура АПЛ.