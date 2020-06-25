«Валенсия» Черышева уступила «Эйбару» в игре Ла Лиги

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Эйбар» оказался сильнее «Валенсии».

Встреча прошла в Эйбаре на городском стадионе Ипуруа при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник левантийской команды Жоффрей Кондогбиа, поразивший собственные ворота на 16-й минуте матча.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле на 62-ой минуте и не отметился результативными действиями.

После этой победы «Эйбар» набрал 32 очка и сохранил за собой 17-е место в турнирной таблице Примеры.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Ливерпуля» Хосе Энрике дал совет клубу, который может помочь ему сохранить боеспособность на долгие сроки.