Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов осудил игроков «Сочи» за тотальный разгром юношей «Ростова» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт уик-энд».

Напомним, что скандальная встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу подопечных Владимира Федотова.

«Каждый волен сам принимать решения. Играть надо было в полную силу, не спорю. Единственное, не следовало добивать мальчишек — стоило остановиться после четырех-шести мячей, но это уже другая история.

Карпин не добьется переигровки. Не надо было ему молодежь отправлять», — сказал Радимов.

Ранее сообщалось, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев жестко прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).