Акинфеев жестко прокомментировал разгромное поражение от «Зенита»

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в подкасте Дениса Казанского и Дмитрия Сычева жестко прокомментировал разгромное поражение от «Зенита» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, проигрывать со столь крупным счетом всегда неприятно, однако в настоящее время не остается сделать ничего, кроме как смириться и двигаться дальше.

«Ну было 0:4. Что дальше? Вены себе порезать?

С одной стороны обидно, что сейчас подобное происходит с ЦСКА. С высоты 20 титулов и 17 лет, проведенных в клубе, всегда хочется выжимать максимум», — сказал Акинфеев.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в Российской премьер-лиге (РПЛ).