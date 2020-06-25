Хоккеист Замула: до сих пор не верю в коронавирус

Серебряный призер молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года в составе сборной России Егор Замула усомнился в существовании коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, он не стал игнорировать предписаний врачей о использовании защитных средств и опасался вируса.

«Честно говоря, до сих пор не верю в коронавирус. У меня есть два знакомых, которые заболели. Один парень из Минска, чувствует себя хорошо, лежит и отдыхает. Говорит, что состояние нормальное, просто нос заложен», — сказал Замула.

Ранее сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА продлил контракт с форвардом Павлом Карнауховым.