Менеджер Хабиба анонсировал бой против Гэтжи

Менеджер действующего чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз анонсировал бой против обладателя временного чемпионского пояса Джастина Гэтжи. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

По его словам, поединок с американцем состоится в рамках турнира UFC 253, который запланирован на 19 сентября в Абу-Даби.

Отметим, что Нурмагомедов еще ни разу не проигрывал бой в своей профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что американский боец MMA Хорхе Масвидаль рассказал о том, за что он уважает россиянина Хабиба Нурмагомедова.