«Спартак» подписал новый контракт с Масловым

Московский «Спартак» подписал новый контракт с защитником Павлом Масловым. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Обновленное трудовое соглашение рассчитано на срок до 2024 года.

В текущем сезоне россиянин провел на поле две игры (против «Оренбурга» и тульского «Арсенала»), закончившиеся победами команды под руководством Доменико Тедеско.

В настоящее время «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в Российской премьер-лиге (РПЛ).