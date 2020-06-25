В «Монако» Головина обнаружили трех зараженных коронавирусом игроков

В стане футбольного клуба «Монако» обнаружили трех зараженных коронавирусной инфекцией игроков. Об этом сообщает пресс-служба монегасков в Twitter.

По официальной информации, во время прохождения тестирования были обнаружены два положительных анализа, относящихся к периоду карантина. Также у одного из футболистов болезнь прошла бессимптомно.

В настоящее время лишь один игрок находится на двухнедельном карантине и не может принять участие в тренировочном процессе княжеской команды.

Ранее сообщалось, что защитник «Оренбурга» Савелий Козлов поделился мнением о причинах заражения нескольких членов команды коронавирусной инфекцией.