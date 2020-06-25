В «Монако» Головина обнаружили трех зараженных коронавирусом игроков
В стане футбольного клуба «Монако» обнаружили трех зараженных коронавирусной инфекцией игроков. Об этом сообщает пресс-служба монегасков в Twitter.
По официальной информации, во время прохождения тестирования были обнаружены два положительных анализа, относящихся к периоду карантина. Также у одного из футболистов болезнь прошла бессимптомно.
В настоящее время лишь один игрок находится на двухнедельном карантине и не может принять участие в тренировочном процессе княжеской команды.
Ранее сообщалось, что защитник «Оренбурга» Савелий Козлов поделился мнением о причинах заражения нескольких членов команды коронавирусной инфекцией.
Depuis le début de semaine, les joueurs de l'effectif professionnel de l'AS Monaco ���� se soumettent à de nombreux tests médicaux et physiques visant à évaluer avec précision l'état de forme et de santé de chacun.https://t.co/XssddXqwwt— AS Monaco ���� (@AS_Monaco) June 25, 2020