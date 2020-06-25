Умер Степан Казарян
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Умер заслуженный тренер СССР, кавалер Золотого ордена Международной федерации объединенных стилей борьбы Степан Казарян, сообщает сайт Федерации спортивной борьбы России.
«Федерация спортивной борьбы России, тренеры и спортсмены сборных команд по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают свои искренние соболезнования родным и близким Степана Казаряна. Глубоко скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении.
Степану Казаряну было 84 года.
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