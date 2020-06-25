Наставник «Сочи» Федотов: мы играли с «Ростовом» вполноги

Наставник «Сочи» Владимир Федотов высказался о матче против «Ростова».

За «желто-синих» играл молодежный состав. Основная команда находится на карантине из-за вспышки коронавируса. Черноморский клуб победил со счетом 10:1.

«Говорят, что мы вышли основным составом, но никто не заметил, что в опорной зоне у нас вышли игроки, которые никогда там изначально не играли и не планировались: это Бурмистров и Маргасов. Нам нужна игровая практика. Мы и так вполноги сыграли. Забить три-пять мячей и просто катать мяч по полю? Что это за фарс? Это неуважение к ребятам. Кому это принесло бы пользу?» — сказал Федотов в эфире «Макс FM».

Ранее сообщалось о том, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) обратятся к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой смягчить требования карантина.