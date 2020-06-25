Гендиректор «Арсенала» избежал заражения коронавирусом

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов избежал заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, результаты углубленного анализа дали отрицательный результат, и теперь он может вернуться к работе.

Также Балашов заявил, что все тесты сотрудников клуба не выявили ни у кого коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что бывший защитник лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма» Соул Кэмпбелл высказался о проблеме нехватки чернокожих тренеров в футболе.