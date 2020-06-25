Гендиректор «Арсенала» избежал заражения коронавирусом
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов избежал заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, результаты углубленного анализа дали отрицательный результат, и теперь он может вернуться к работе.
Также Балашов заявил, что все тесты сотрудников клуба не выявили ни у кого коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что бывший защитник лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма» Соул Кэмпбелл высказался о проблеме нехватки чернокожих тренеров в футболе.