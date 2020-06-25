Мадридский «Реал» вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Подопечные Зинедина Зидана обыграли «Мальорку» в матче 31-го тура чемпионата Испании и сравнялись по количеству очков с каталонской «Барселоной», идущей на второй позиции. Однако по дополнительным показателям «сливочные» опережают футболистов Кике Сетьена.

Напомним, что последний раз «Реал» становился чемпионом Испании в 2017 году. Тогда командой также руководил французский специалист Зинедин Зидан.

Действующим обладателем трофея Примеры является «Барселона».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может стать чемпионом в следующем туре Английской премьер-лиги (АПЛ).