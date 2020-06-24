Глушаков поздравил Месси с днем рождения

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поздравил аргентинского нападающего и капитана «Барселоны» Лионеля Месси с днем рождения.

Российский футболист опубликовал фото с Месси в Stories Instagram. Аргентинцу исполнилось 33 года.

«С 33-летием, мастер! Добро пожаловать в клуб. В это время футбольная жизнь в разгаре, а у нас говорят: в 33 — старый. А мне интересно, кто эти ребята тогда, которые в 38-40 топ», — написал Глушаков.

Ранее сообщалось, что сборная России поздравила Месси с 33-летием.