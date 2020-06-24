Трансфер Вагнера Лава в ЦСКА заблокировал Гинер

Трансфер бразильского нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА заблокировал президент столичного клуба Евгений Гинер.

Об этом рассказал комментатор Нобель Арустамян. Он отметил, что переход находился на финальной стадии согласования, клуб был уже готов объявить о подписании контракта, однако Гинер решил, что Вагнер в ЦСКА — это шаг в прошлое.

«Хочется лично спросить у Евгения Ленноровича о причинах — надеюсь, когда-то их узнаем. Пока что доводы понять сложно — и не только мне. Менеджмент ЦСКА был ошарашен решением Гинера. Несколько раз он пытался переубедить президента. Но как мы знаем, не получилось», — написал Арустамян в своем Telegram-канале.

23 июня стало известно, что Вагнер Лав подписал контракт с казахстанским «Кайратом».

Ранее сообщалось, что Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА.