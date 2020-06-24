США готовы лишить WADA финансирования при отказе от реформ

Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, обратилось к Конгрессу с предложением рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает Washington Post со ссылкой на доклад ведомства.

В документе отмечается, что отказ от финансирования возможен в том случае, если WADA откажется от реформирования организации.

«Налогоплательщики должны получать ощутимые результаты в ответ на свои вклады в WADA в виде чистого спорта, честной игры, эффективного администрирования мировой антидопинговой системы и пропорционального голосования при принятии решений организации», — говорится в докладе.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о санкциях WADA.