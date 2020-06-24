Недовольные фанаты Загитовой атаковали ISU в Instagram

Фанаты олимпийской чемпионки Алины Загитовой атаковали Instagram Международного союза конькобежцев (ISU).

Причиной негодования поклонников спортсменки стала информация о том, что она не стала победительницей ни в одной номинации премии ISU Skating Awards. Российская спортсменка претендовала на три награды: самый ценный фигурист, лучший костюм и лучшая развлекательная программа.

В комментариях к последней публикации ISU пользователи написали, что без Загитовой премия не имеет смысла.

«Никто не станет отрицать, что Алина — одна из лучших фигуристок в данный момент. В таком случае почему вы ее игнорируете?» — поинтересовался один из подписчиков.

Загитова завоевала золото Олимпиады 2018 года в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Также она является победительницей первенства мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золотой медали чемпионата Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России. В декабре 2019 года она объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее организатор премии Ари Закарян подтвердил информацию о том, что Загитова останется без наград, и предложил обратиться за дополнительными разъяснениями в ISU.