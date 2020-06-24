Кокорин высказался о ситуации с Ефремовым

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин высказался о смертельном ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.

Футболист пожелал актеру терпения, если его приговорят к тюремному сроку.

«Держаться и пройти этот путь достойно, если он все-таки там окажется. Надеюсь, что не окажется. Если он человек хороший, к нему там хорошо отнесутся», — цитирует Кокорина kp.ru.

ДТП с участием артиста произошло в центре Москвы на Смоленской площади. Автомобиль, на котором передвигался Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Экспертиза выявила алкоголь и наркотики в крови актера. Утром 9 июня водитель фургона скончался от полученных травм.

Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца.

Ранее сообщалось, что бывшая жена хоккеиста Никиты Зайцева Маргарита Готовцева стала свидетелем смертельного ДТП с участием Ефремова.