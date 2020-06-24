Объявлена сборная первого после рестарта тура чемпионата Англии
Объявлена сборная 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Вратарь: Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»).
Защитники: Сесар Аспиликуэта («Челси»), Льюис Данк («Брайтон энд Хоув Альбион»), Крейг Доусон («Уотфорд»), Бен Чилвел («Лестер Сити»).
Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Лука Миливоевич («Кристал Пэлас»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Аллан Сен-Максимен («Ньюкасл Юнайтед»).
Нападающие: Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), Дэнни Ингс («Саутгемптон»).
Чемпионат Англии возобновился 19 июня. Розыгрыш первенства был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
После 30 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) в турнирной таблице лидирует «Ливерпуль», набравший 83 очка. Он опережает идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 20 баллов.
Ранее были названы лучшие голы 30-го тура чемпионата Англии.