«Атлетико» обыграл «Леванте» благодаря автоголу Бруно Гонсалеса

Мадридский «Атлетико» переиграл валенсийский «Леванте» в матче 31-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая при пустых трибунах в Валенсии, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч в свои ворота забил защитник гостей Бруно Гонсалес.

После 31 тура «Атлетико» (55 очков) занимает третье место в турнирной таблице Примеры. В следующем матче команда примет «Алавес» из Витории.

«Леванте» (38) располагается на 11-й строчке. В 32-м туре клуб примет севильский «Бетис».

Ранее сообщалось, что «Севилья» сыграла вничью с «Вильярреалом» в матче чемпионата Испании.

Испания. Примера. 31-й тур

«Леванте» (Валенсия) — «Атлетико» (Мадрид) — 0:1

Голы: 0:1 — Гонсалес, 15 (автогол).