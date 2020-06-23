«Атлетико» обыграл «Леванте» благодаря автоголу Бруно Гонсалеса
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Мадридский «Атлетико» переиграл валенсийский «Леванте» в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая при пустых трибунах в Валенсии, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч в свои ворота забил защитник гостей Бруно Гонсалес.
После 31 тура «Атлетико» (55 очков) занимает третье место в турнирной таблице Примеры. В следующем матче команда примет «Алавес» из Витории.
«Леванте» (38) располагается на 11-й строчке. В 32-м туре клуб примет севильский «Бетис».
Ранее сообщалось, что «Севилья» сыграла вничью с «Вильярреалом» в матче чемпионата Испании.
Испания. Примера. 31-й тур
«Леванте» (Валенсия) — «Атлетико» (Мадрид) — 0:1
Голы: 0:1 — Гонсалес, 15 (автогол).