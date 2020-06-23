Газзаев готов возглавить ЦСКА при условии выполнения его требований

Депутат Госдумы, бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев может вновь возглавить армейский клуб, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника Metaratings, парламентарий глубоко переживает неудачи ЦСКА. Отмечается, что Газзаев выдвинул условие серьезного усиления состава. Специалист готов помочь команде, если она будет бороться за победу в чемпионате России с последующим усилением состава под Лигу чемпионов.

22 июня стало известно, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подал заявление об отставке и улетел в Белоруссию после разгромного поражения от петербургского «Зенита» в матче 23-го тура чемпионата России (0:4). Позднее в клубе сообщили, что к ближайшей встрече против московского «Динамо» команду будет готовить Сергей Овчинников.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 год, а также с 2004-го по 2008-й. Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами России, дважды выигрывали Кубок России и завоевали Кубок УЕФА.

Ранее Гончаренко призвали «не убегать в шторм».