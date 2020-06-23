ЦСКА наказали за расистские оскорбления фанатов в адрес Малкома

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский ЦСКА на 100 тысяч рублей за расистские оскорбления в адрес нападающего петербургского «Зенита» Малкома, сообщается на официальном сайте организации.

Встреча между армейским клубом и сине-бело-голубыми, прошедшая в Москве на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил, что организация анализирует материалы с матча, чтобы установить дискриминационный характер выкриков болельщиков московского ЦСКА в матче 23-го тура чемпионата России в адрес бразильца.