Хавбек «Динамо» Каборе находится в больнице из-за коронавируса

Заболевший коронавирусом полузащитник московского «Динамо» Шарль Каборе находится в больнице.

Об этом в своем Twitter проинформировал его агент Дмитрий Селюк.

«Шарль третий день в госпитале. У него все хорошо. Большое спасибо «Динамо» и врачам за оперативную и профессиональную помощь», — написал он.

Стоит отметить, что из-за вспышки коронавируса в московском клубе был перенесен матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где «Динамо» должно было сыграть с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что Аршавин поделился мнением о вспышках коронавируса в «Динамо» и «Ростове».