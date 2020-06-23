Хавбек «Динамо» Каборе находится в больнице из-за коронавируса
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Заболевший коронавирусом полузащитник московского «Динамо» Шарль Каборе находится в больнице.
Об этом в своем Twitter проинформировал его агент Дмитрий Селюк.
«Шарль третий день в госпитале. У него все хорошо. Большое спасибо «Динамо» и врачам за оперативную и профессиональную помощь», — написал он.
Стоит отметить, что из-за вспышки коронавируса в московском клубе был перенесен матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где «Динамо» должно было сыграть с «Краснодаром».
Ранее сообщалось, что Аршавин поделился мнением о вспышках коронавируса в «Динамо» и «Ростове».
Шарль третий день в госпитале. У него все хорошо. Большое спасибо ФК Динамо Москва @FCDM_official и врачам за оперативную и профессиональную помощь pic.twitter.com/sBsZ3fNtQr— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) June 23, 2020