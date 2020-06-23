Форвард «Манчестер Сити» отреагировал на баннер «Жизни белых важны»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на баннер «Жизни белых важны», который появился во время матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бернли».

Над стадионом «Манчестер Сити» во время матча пролетел самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter «Бернли» (Жизни белых важны, «Бернли»). Это произошло после того, как перед игрой футболисты встали на одно колено в поддержку лозунга Black Lives Matter (Жизни черных важны).

В своем Twitter Стерлинг опубликовал фотографию баннера и поставил хэштег #TimeForChange (время перемен).

Ранее сообщалось, что защитник «Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны».