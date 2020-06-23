Пятилетний ребенок заразился коронавирусом на турнире Джоковича

Подтвердился еще один случай заражения коронавирусом во время выставочного теннисного турнира в Задаре, организованного Новаком Джоковичем.

Как пишет Blic, положительный тест на COVID-19 сдал пятилетний мальчик, у него болезнь протекает бессимптомно. По информации некоторых источник, ребенок приходится внуком владельцу ресторана, где питались участники соревнования.

Финал турнира в Задаре был отменен после того, как коронавирус диагностировали у Григора Димитрова и его тренера, Виктора Троицки и его беременной жены, а также у Борны Чорича и фитнес-тренера Джоковича.

Ранее сообщалось, что Джокович с семьей сдал тест на коронавирус.