В Испании планируют частично вернуть зрителей на стадионы

Руководство Ла Лиги в ближайшее время планирует представить обновленный медицинский регламент проведения матчей в условиях пандемии.

Как стало известно Yahoo Sports, целью проекта станет частичное возвращение зрителей на стадионы. Предполагается, что болельщиков будут допускать на арены небольшими группами, а также в обязательном порядке измерять каждому человеку температуру. Во время матча фанатов обяжут носить маску.

К концу сезона, как заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас, планируется согласовать присутствие на матчах 10-15% зрителей.

Ранее сообщалось, что «Реал» недоволен календарем Ла Лиги.