Губерниев раскритиковал «Уфу» из-за ситуации с коронавирусом

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление «Уфы» по поводу «единичного случая возможного инфицирования коронавирусом» в башкирском клубе.

По версии ряда источников, как минимум один футболист «Уфы» перед игрой с «Тамбовом» заразился опасной инфекцией, однако команда приняла участие в матче.

«Кто-нибудь знает? ФК «Уфа» существует на территории Российской Федерации? Или клуб вышел из состава РФ? Хочется понять. Что думают по данному поводу руководство Башкортостана и федеральные органы власти? Или клубу из Уфы законы не писаны?» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что «Уфа» не заявила игрока с подозрением на коронавирус на матч с «Тамбовом».