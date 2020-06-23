«Уфа» выступила с заявлением о возможном случае COVID в клубе

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что один из игроков первой команды может быть заражен коронавирусом.

По версии из ряда источников, положительный тест сдал форвард Андреас Вомбергар, однако наличие болезни у него башкирский клуб официально не подтвердил. Тем не менее футболист не был заявлен на игру с «Тамбовом».

«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим были приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами. От регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению матча.

Выполнены еще ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования. Все остальные сотрудники и члены команды сдали тесты свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции», — приводит слова Газизова официальный сайт «Уфы».

Ранее сообщалось, что «Уфа» обыграла «Тамбов» в матче РПЛ.