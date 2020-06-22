СМИ: один из братьев Березуцких отказался стать исполняющим обязанности тренера ЦСКА
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Один из братьев Березуцких отказался стать исполняющим обязанности тренера московского ЦСКА, передает Sport24.
Второму брату предложили войти в тренерский штаб. Он тоже ответил отказом.
Наставник «армейцев» Виктор Гончаренко хочет уйти из клуба. Руководство просило его не уходить из команды до конца чемпионата России.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «армейцы» занимают пятое место, набрав 36 очков.
Ранее сообщалось о том, что Гончаренко не планирует возвращаться в расположение ЦСКА.