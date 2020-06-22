Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал нападение стюарда «РЖД Арены» на журналиста «Спорт-Экспресса» Евгения Белоусова перед матчем 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сотрудник службы безопасности стадиона допустил преступное недоразумение.

Функционер пообещал, что данный человек больше не будет работать на матчах «железнодорожников», а также объявил о том, что подобный формат взаимодействия с сотрудниками СМИ неприемлем.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев призвал уважать позицию «Сочи» по поводу игры с «Ростовом».