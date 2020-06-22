Бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился мнением о вспышках коронавируса в «Динамо» и «Ростове». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, Российский футбольный союз (РФС) совместно с Российской премьер-лигой (РПЛ) должны двигаться к смягчению условий допуска команд к играм чемпионата, так как в случае отсутствия изменений в данной ситуации, в скором времени продолжать сезон будет попросту некому.

Аршавин предложил изолировать не всю команду в случае обнаружения у кого-либо из ее членов коронавирусной инфекции, а только непосредственно зараженных ею.

Ранее сообщалось, что член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин поблагодарил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого за перенос матча чемпионата России.