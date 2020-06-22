Зидан прокомментировал победу над «Сосьедадом»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Реал Сосьедадом» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщает Marca.

По его словам, этот успех играет важную роль, однако в настоящее время ничего не решает, так как еще предстоит сыграть восемь матчей, в которых и разыграется чемпионский трофей.

Французский специалист выразил недоумение тем, что многие обвиняют судей в помощи «сливочным», и заявил, что его футболисты доминировали на поле и заслуженно одолели оппонентов.

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос повторил собственный рекорд по числу голов в Ла Лиге за сезон.