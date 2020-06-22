Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос повторил собственный рекорд по числу голов в Ла Лиге за сезон. Об этом сообщает журналист Педро Мартинес в своем Twitter.

Реализовав одиннадцатиметровый удар на 30-й минуте матча 30-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада», Рамос оформил свой седьмой гол в нынешнем сезоне. Эта отметка также покорялась испанцу два года назад.

Напомним, что по итогам прошедшего тура подопечные Зинедина Зидана вышли на первое место в турнирной таблице Примеры.

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