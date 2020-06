«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в матчах с «Эвертоном». Об этом сообщает Opta Sports.

После того, как подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью с «ирисками» в игре 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), «красные» довели число количества встреч без поражений до 22-х.

Отметим, что этот результат является повторением лучшего достижения «Ливерпуля». В период с 1981 по 1992 мерсисайдцы также не протяжении 22 игр не проигрывали бирмингемской «Астон Вилле».

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, кто будет играть против столичного ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

21 - In all competitions, Liverpool are unbeaten in their last 21 games against Everton – only against Aston Villa (22 between 1981-1992) have they had a longer such run against an opponent. Pride. pic.twitter.com/Am5bX4vFqT