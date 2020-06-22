Булыкин поделился мнением об акции фанатов «Локомотива»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин, занимающий в настоящее время должность советника генерального директора клуба, поделился мнением об акции фанатов на матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, активные болельщики не должны покидать трибуну во время матча в знак протеста против непродления контракта с Юрием Семиным.

Экс-форвард отметил, что новый тренер Марко Николич и игроки «железнодорожников» не виноваты в сложившейся ситуации, и что их нужно поддерживать до самого финального свистка.

Ранее сообщалось, что хавбек «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук оценил итоги игры против «Оренбурга».