В ЦСКА ответили на слова Селюка, который обвинил Гончаренко в расизме

В московском ЦСКА ответили на слова агента Дмитрия Селюка, который обвинил наставника красно-синих Виктора Гончаренко в расизме.

Напомним, Селюк оказался недоволен тем, что белорусский специалист не выпускает на поле Седрика Гогуа, который является клиентом агента.

«ЦСКА заявляет, что считает абсолютно неприемлемыми комментарии Селюка, а тем более беспочвенные и надуманные обвинения в адрес нашего тренера. Еще более возмутительными его действия являются в свете того, что в ЦСКА есть футболист, чьи интересы представляет Селюк. Вероятно, именно стремлением надавить на клуб и тренерский штаб вызваны высказывания агента», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «армейцев».

Также в заявлении отмечается, что ЦСКА оставляет за собой право принять предусмотренные законом меры для защиты интересов клуба и тренерского штаба от клеветнических заявлений и деструктивных действий посторонних лиц.

Ранее сообщалось о том, что Гончаренко хочет покинуть ЦСКА.