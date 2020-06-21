Гильерме: слышал, когда болельщики кричали про Семина

Вратарь московского «Локомотива» прокомментировал итоги встречи Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга», передает Sport24.

«Железнодорожники» победили со счетом 1:0.

«Это самая сумасшедшая и необычная игра. Все, что нам не хватило, — это реализация. Надо было забивать больше. Слышал, когда болельщики кричали про Семина. Реакция понятна, но наша задача — играть в футбол. Жизнь продолжается», — заявил Гильерме.



Ранее «Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ.