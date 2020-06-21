Полиция задержала трех фанатов «Спартака» за акцию в поддержку клуба

Полиция задержала трех фанатов московского «Спартака» по делу о хулиганстве, передает ТАСС.

Перед выездным матчем 23-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» болельщики красно-белых перекрыли проезжую часть, устроили файер-шоу и развернули баннеры перед автобусом с футболистами. Как заявили в ГУ МВД по Москве, дело возбуждено по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

«Полиция задержала троих болельщиков: Артема Соколова, Максима Маренко и Даниила Грачева. Всем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время им предъявят обвинение», — заявили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что нескольких фанатов «Спартака» задержали в Туле.