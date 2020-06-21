Соперник Волкова установил рекорд по тейкдаунам в тяжелом весе в UFC
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Кертис Блейдс установил рекорд по тейкдаунам в тяжелом весе в промоушене.
Бой прошел в ночь на 21 июля на турнире UFC Вегас 3 и завершился победой представителя США единогласным решением судей — 49:46, 48:47, 48:46. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Американскому спортсмену удалось провести 14 успешных тейкдаунов. Рекорд UFC вне зависимости от весовой категории принадлежит российскому чемпиону организации в легком весе Хабибу Нурмагомедову — 21 тейкдаун.
Ранее тренер Волкова Тарас Кияшко заявил, что российский боец мог победить на турнире UFC.