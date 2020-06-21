«Хоффенхайм» разгромил берлинский «Унион»

В матче 33-го тура чемпионата Германии по футболу «Хоффенхайм» переиграл берлинский «Унион».

Встреча прошла в Зинсхайме на стадионе «ПриЗироу Арена» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Ильхам Бебу, Андрей Крамарич, Мунас Даббур и Кристоф Баумгартнер.

После этой победы «Хоффенхайм» набрал 49 очков и закрепился на седьмой строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Таким образом, команда забронировала себе путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

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