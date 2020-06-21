Дортмундская «Боруссия» выиграла серебро Бундеслиги, обыграв «РБ Лейпциг»
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Дортмундская «Боруссия» выиграла серебряные медали немецкой Бундеслиги, обыграв в матче 33-го тура «РБ Лейпциг».
Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась уверенной победой гостей со счетом 0:2.
В составе победителей забитыми мячами отметился норвежский нападающий Эрлинг Холанд, по разу отличившийся в первом и втором тайме.
После этого успеха подопечные Люсьена Фавра набрали 69 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблицы чемпионата Германии.
У «быков» перед последним игровым днем 63 очка, они располагаются на третьей позиции.
Ранее сообщалось, что наставнику московского ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после игры с петербургским «Зенитом».