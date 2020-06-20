Игроки «Зенита» вышли на матч с ЦСКА в футболках с портретами погибших врачей
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Игроки петербургского «Зенита» вышли на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА в футболках с портретами врачей, которые погибли, сражаясь с коронавирусом.
Отмечается, что команда будет выходить в таких футболках на каждый матч до конца чемпионата.
На 20 минуте игра прервалась, чтобы зрители и футболисты могли поаплодировать врачам в знак благодарности за их работу.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Ранее Элвер Рахимич поделился ожиданиями от игры ЦСКА — «Зенит».