Тренер «Спартака» Хинкель подвел итоги матча против «Арсенала»

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель подвел итоги матча против тульского «Арсенала», передает «Чемпионат.com».

Напомним, красно-белые победили со счетом 3:2.

«Прежде всего мы счастливы, что выиграли. Всего можно было ожидать после такой паузы, это абсолютно не похоже на обычное межсезонье. Мы не знали, насколько хорошо готов «Арсенал», как хорошо будем выглядеть мы на их фоне.

Взяли три очка и довольны победой. На руку сыграл гол в конце первого тайма. В Москве они забили нам такой же гол, а сегодня гол в раздевалку сыграл на руку нам.

Выиграть 3:0 было бы приятнее, но матч был за шесть очков, мы обошли «Арсенал» в таблице. Победа есть победа», — заявил Хинкель

Ранее «Спартак» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ.