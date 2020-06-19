«Сочи» и «Ростов» договорились провести матч согласно расписанию

Встреча 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» пройдет 19 июня, как и планировалось. Об этом сообщается на странице «Сочи» в сети «Вконтакте».

«Футбольные клубы «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении игры 23-го тура РПЛ. Матч состоится! Начало: сегодня в 20:00. Проход зрителей за час до стартового свистка, в 19:00», — говорится в заявлении.

17 июня стало известно, что шестеро футболистов донской команды заразились коронавирусом. В настоящее время клуб находится на карантине. В «Ростове» предложили перенести матч на другую дату, однако в «Сочи» заявили об отказе идти навстречу сопернику.

Ранее сообщалось, что «Ростов» может отправить на игру с «Сочи» игроков 2003 года рождения.