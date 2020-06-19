Президент Ла Лиги призвал кого-то из футболистов совершить каминг-аут

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас призвал кого-нибудь из футболистов совершить каминг-аут. Об этом сообщает Marca.

По его словам, это помогло бы другим представителям нетрадиционной сексуальной ориентации чувствовать себя комфортно в футбольной среде.

Также Тебас заявил, что ему было бы интересно взглянуть на процентное соотношение геев в современном футболе. Цель данного интереса функционер не уточнил.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» откажется от установки глушилок на стадионе «РЖД Арена» на матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».