Губерниев жестко высказался о людях, которые поддерживают Ефремова

Журналист Дмитрий Губерниев жестко высказался о людях, которые поддерживают артиста Михаила Ефремова.

Напомним, актер попал в смертельное ДТП. Он был пьян. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

«С интересом читаю мнения разных людей о трагедии с участием артиста Ефремова! Тут коллектив «Современника», Маша Шукшина, коллеги, либеральная интеллигенция, режиссеры, жрецы, жнецы, на дуде игрецы! И никто не сказал общественности, что нельзя, что преступно пить и садиться за руль», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.



Ранее Губерниев прокомментировал включение Алексея Волкова в тренерский штаб женской сборной России по биатлону.