Экс-тренер «Локомотива» Семин рассказал о запуске собственной линии одежды

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о запуске собственной линии одежды. Об этом сообщает Eurosport.

По его словам, основной посыл, заложенный в новой коллекции — напомнить болельщикам «железнодорожников» об очень хорошем и счастливом периоде, когда за три сезона были выиграны четыре трофея.

Также Семин сообщил, что помимо футболок, выпущенных ограниченным тиражом, в продаже появятся знаменитые шапки-петушки, элитные спортивные костюмы, а также одежда для женщин.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России Роман Нойштедтер изъявил желание остаться в московском «Динамо».